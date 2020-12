Elisabetta Gregoraci stende tutti con la sua bellezza con la sua prima foto ufficiale su Instagram dopo l’uscita dal GF, fan in estasi

Elisabetta Gregoraci è stata una dei grandi protagonisti di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore nella scorsa puntata ha abbandonato volutamente la casa. Dopo la comunicazione dell’allungamento del programma fino a febbraio la showgirl calabrese ha espresso il suo desiderio di fermare la sua corsa nel reality.

Tutto per un solo motivo specifico: impossibile per lei trascorrere le feste natalizie lontano da suo figlio Nathan Falco nato proprio dal matrimonio con il famoso imprenditore. E così Eli ha salutato tutti ed è tornata alla vita di tutti i giorni.

La prima cosa abbracciare suo figlio. La foto del loro saluto, appena arrivata a casa, ha commosso tutti. Un lungo e silenzioso abbraccio che non ha bisogno di parole con una foto che ha commosso tutti.

E così la showgirl calabrese si sta piano piano riappropriando della sua normalità ritornando a fare tutto quello che le è mancano in questi lunghi tre mesi nei quali è stata “rinchiusa” nella casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci, la prima foto ufficiale dopo il GF

Eccola Elisabetta Gregoraci in tutta la sua bellezza e spontaneità direttamente da casa sua, seduta sul tavolo che saluta e ringrazia tutti quelli che l’hanno seguita appassionatamente. Un grazie a tutti “per il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato in questi mesi..vi voglio bene! Un forte abbraccio virtuale🌈” scrive a corredo della foto.

In tenuta home, in tuta sportiva rigorosamente nera, boccoli e un sorriso eccezionale, Elisabetta incanta di nuovo il mondo di Instagram. La sua ultima foto è piaciuta non poco. Semplicità e bellezza, due delle sue carte vincenti da sempre. Pubblicata solo un’ora fa e già ha fatto incetta di like, quasi 75mila i like nel suo primissimo scatto dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello.

Nei giorni scorsi ci aveva deliziato con alcune Instagram Stories mentre si dedicava a fare l’albero con il figlio, quando ha riabbracciato sua sorella ed i suoi nipotini che ama tantissimo e con i quali si è divertita a giocare.

E stamattina appena uscita da casa ad aspettarla c’erano i paparazzi, proprio davanti il cancello di casa. Lei nel suo garbo li ha salutati e li ha resi protagonisti delle sue stories. Sabato la vedremo a Verissimo nel suo primo racconto dopo questa bella esperienza.