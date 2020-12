Paolo Rossi, l’ultimo messaggio a Federica prima di morire, la moglie distrutta. Un lutto che ha devastato tutti i fans del calciatore ma soprattutto i suoi familiari

Paolo Rossi ci ha lasciati qualche giorno fa e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi fans ma in particolar modo dei suoi familiari, come sua moglie Federica Cappelletti che non riesce a farsene una ragione e che continua a rivedere quel messaggio che le ha lasciato il suo amato prima di morire. “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo, darti tutto quello che meriti” le ha scritto dal letto dell’ospedale di Siena.

Paolo Rossi, l’ultimo messaggio lasciato a sua moglie prima di morire

“Era la prima volta che non parlava anche di sé. C’era Dio ma Paolo non c’era più, anche se coscientemente lui era certo di potercela fare. L’altro giorno aveva visto il derby Juve Torino come un tifoso” rivela Federica. “La mia scelta di raccontare Paolo è la voglia di regalare un po’ di Paolo a tutti, perché lui amava parlare con tutti, regalava un sorriso a tutti. Per questo ho preferito non chiudermi nel mio dolore straziante, ma parlarne, parlare del valore della condivisione. Parlare del donarsi agli altri“.

Tanti messaggi di cordoglio per Paolo per la sua improvvisa morte, in particolar modo a sua moglie che ad oggi deve combattere con questo terribile dolore e farsi forza. L’amore era troppo grande per spegnere il dolore, ma proverà a superarlo e a tenersi solo tutto il bene che Paolo le ha dato in questi anni.