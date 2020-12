Shaila Gatta, il VIDEO esilarante con il padre su Instagram

La velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, regala un sorriso ai suoi fan con un video divertente su Instagram con protagonista il padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Negli studi di Striscia la Notizia, si muove ormai con la sicurezza della veterana. E colpisce sempre di più per eleganza e fascino. La velina Shaila Gatta è entrata da tempo nel cuore dei fan e anche sul web è estremamente seguita. Su Instagram, Shaila conferma un fisico seducente ed irresistibile. Ma la splendida napoletana, 24 anni, conquista anche per il suo sorriso e per la sua autoironia. Di cui ci da’ una prova nel nuovo video di oggi, in cui coinvolge anche suo padre. Andate a pagina successiva per scoprire di che si tratta…

Shaila Gatta e il messaggio sul coronavirus: il video divertente per sensibilizzare la community