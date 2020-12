Tommaso Zorzi e il regalo per lui e Francesco Oppini: “Mi manchi tantissimo”. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello dell’amico, oggi Tommaso ha ricevuto un aereo per entrambi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono una delle “coppie” più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Insieme hanno sicuramente scritto una delle pagine più belle della televisione italiana. I due erano davvero molto uniti, ma quando Francesco ha deciso di lasciare la casa, ha portato via un pezzo di Tommaso che da giorni si sente davvero triste senza colui che era il suo compagno di questa avventura. Non ha nuovi stimoli nella casa, prova a divertirsi con i ragazzi che sono rimasti ma tutto sembra vuoto senza la persona con la quale si divertiva nella casa e con cui condivideva veramente tutto. Oggi ha ricevuto una sorpresa dai fans suoi e di Francesco, che hanno cercato di mostrargli tutto l’affetto e il sostegno possibile.

“Tommaso e Francesco, in voi abbiamo trovato casa. Grazie” sono queste le parole che sono volate in cielo questa mattina. Tommaso ha ringraziato i fans e ha salutato il suo amico: “Non ne posso parlare altrimenti Malgioglio mi lincia, ma mi manca tantissimo” ha rivelato, dopo che Cristiano qualche giorno fa lo ha ammonito dicendogli che non deve più parlare del suo amico. “Quando parlano i sentimenti, quando parlano le lacrime, quando parlano le emozioni, quando parlano gli occhi… non c’è altro da dire. Ciao Fra, mi manchi, mi manchi tanto tanto” ha raccontato, mentre parlava a Dayane Mello dell’amico che è uscito qualche giorno fa e del bellissimo rapporto instaurato.

Francesco ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove c’è Tommaso che guarda l’aereo con un cuore. Poi è partito per Roma, stasera ci sarà la puntata ed entrambi sperano di avere modo di poter interagire dopo giorni di mancanza.