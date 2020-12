Elodie, tenerezza sotto l’albero di Natale in dolce compagnia – FOTO

La cantante Elodie in uno scatto su Instagram molto significativo, un momento di tenerezza con una compagnia speciale

Pur tra le difficoltà vissute come tutti per l’emergenza coronavirus, è stato un anno di successi professionali per Elodie. La cantante, 30enne, nel corso del 2020 ha raccolto ottimi risultati con i suoi singoli come ‘Guaranà’ e ‘Il ciclone’, rimasti in classifica per diverse settimane. Elodie che ha anche confermato sui social grande fascino e sensualità, la trentenne è seguitissima su Instagram dove gli ammiratori la omaggiano di continuo di like e commenti. Ma sul suo profilo social Elodie si occupa anche di post e temi piuttosto importanti. In prossimità del Natale, in particolare, la cantante lancia un messaggio molto importante.

Elodie, sotto l’albero il messaggio a favore dell’infanzia: per un Natale più sereno

Come già fatto in altre occasioni, si dedica infatti alle necessità dei bambini che necessitano di cibo e istruzione. Lo scatto sotto l’albero di Natale, insieme a due bambini e con un maglione speciale per l’occasione, serve per promuovere l’ultima campagna di ‘Save The Children’. “Regalatelo a chi amate e donate un futuro migliore a tanti bambini in difficoltà”, scrive la cantante, che ha particolarmente a cuore determinati temi.

Già in passato non sono mancati altro post di sostegno alle problematiche dei bambini. Una sensibilità che sicuramente le deriva da un’infanzia, la sua, che non è stata esattamente rosea, come ha spesso raccontato in alcune interviste. Lei e sua sorella Fey, nate e cresciute nella borgata romana di Quartaccio, hanno subito la separazione dei genitori quando erano ancora molto piccole. Anche ora, all’apice del successo, non dimentica ciò che è stato e si prodiga affinché il futuro di molti bambini sia il migliore possibile.