Valentina Vignali, lo scatto fiabesco cattura l’attenzione dei fan – FOTO

Valentina Vignali, sfoglia l’album dei ricordi e propone uno scatto di viaggio. Posto fiabesco e lei, come sempre, un incanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Momento nostalgia per Valentina Vignali; negli ultimi giorni l’influencer sta spulciando l’album dei ricordi per riproporre quegli scatti che hanno scandito la sua vita gli ultimi anni; ieri ad esempio la cestista postato uno scatto del 2015 sulle montagne, proclamandosi regina dei ghiacci. La foto di oggi invece la vede protagonista di un luogo incantato o fiabesco come suggerisce la diretta interessata: Colmar mi è rimasta impressa per la sua bellezza, è un paesino francese al confine con la Germania facilmente raggiungibile anche dal nord Italia. Non so se qualcuno di voi l’ha mai visitata ma sembra di stare in una fiaba! Tantissimi i commenti dei follower che condividono con la Vignali le loro esperienze di viaggio consolando la loro beniamina che vive in un momento di tristezza a causa del periodo storico che tutti stiamo vivendo. Il peso delle restrizioni inizia a far stancare tutti.

Valentina Vignali, lo scatto lilla seduce e piace al popolo del web

Vai su successivo per vedere le foto della Vignali