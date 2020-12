Valentina Vignali, “peccaminosa” regina dei ghiacci con la lingua di fuori – FOTO

Valentina Vignali versione regina dei ghiacci; la sua foto spopola sul social. Merito del paesaggio mozzafiato e dell’influencer, ironica e bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali propone uno scatto sui social e nonostante non sia inedita, ma risalente al 2015, ha comunque successo. Merito, come già accennato, non solo del paesaggio mozzafiato – si trova infatti fra le montagne – ma della sua presenza che cattura l’attenzione. L’outfit da montagna della Vignali le sta bene e anche se lei ironicamente come sempre si definisce vestita da canarino – per le tonalità gialle del suo outfit, delizioso – è fantastico, sensuale e simpatico. Lo stacco di coscia – degno di una cestista – c’è ed è molto apprezzato. La lunga treccia si poggia sulla neve e crea un effetto suggestivo, interessante. Infine, lo sguardo verso il cielo attenta ai fiocchi di neve che le accarezzano il viso, la lingua di fuori è simpatica. Che dire, la sua autoproclamazione come Regina dei ghiacci è più che azzeccata.

Valentina Vignali, la tutina tutta trasparente che ha fatto sognare il web

