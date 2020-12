Tommaso Zorzi sgancia la bomba al GF Vip: “Sono sposato”. L’influencer ha rivelato di essersi sposato per gioco con una sua amica a Las Vegas e di aver “divorziato” il giorno dopo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Si è fatto conoscere per il suo talento innato, ma anche per la sua sensibilità e la sua meravigliosa umanità. Proprio di recente il ragazzo nella casa ha dichiarato di essersi innamorato del suo compagno di avventura Francesco Oppini, proprio lui che sia nella casa che fuori si è sempre lamentato di avere una terribile sfortuna in amore. Non è affatto una situazione facile, ma sta cercando di superarla come può e di vedere l’aspetto positivo di questo innamoramento, lui che non provava sensazioni simili da tanti anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Tommaso Zorzi sgancia la bomba in diretta su Mediaset Extra: “Mi sono sposato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Oggi nella casa ha raccontato ai suoi amici di essere sposato. “Mi sono sposato a Las Vegas per gioco con una mia amica. Il giorno dopo siamo andati lì e abbiamo detto “ci siamo sbagliati” ha confessato Tommaso, stupendo i suoi amici che non avevano mai sentito questa storia, né nella casa né sul suo profilo Instagram dove l’influencer racconta sempre veramente tutto. Gli amici hanno reagito con molto stupore e anche divertimento.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Intanto domani ci sarà una nuovissima puntata del reality più amato di questa stagione. Entreranno tre nuovi concorrenti, tra cui Sonia Lorenzini con cui pare che Tommaso abbia avuto dei trascorsi burrascosi. Cosa succederà?