Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: Ridge chiede aiuto a sua figlia per gestire Thomas, ma Steffy è irremovibile.

Mano a mano che il confronto tra Ridge e Brooke si fa serrato, diventa sempre più evidente che i coniugi Forrester hanno bisogno di una pausa l’uno dall’altro. Il piano di Thomas sta funzionando alla perfezione: suo padre e la sua matrigna stanno attraversando una crisi matrimoniale in piena regola. Per dare il colpo di grazia al loro precario legame, il giovane Forrester si presenta alla porta di Shauna, proponendole una tregua e soprattutto un accordo. I due dovrebbero allearsi per il bene di Ridge, così da poterlo strappare alle grinfie di Brooke. Nel frattempo Katie è in attesa di un trapianto di reni. All’ospedale di Los Angeles si susseguono i test per trovare un donatore idoneo.

Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: Ridge se ne va di casa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, giunto ormai al limite, Ridge deciderà di lasciare casa Forrester. Non è un vero addio, ma entrambi sia lui che Brooke convengono che le cose non possono più andare avanti in questo modo. Ridge si recherà dunque da Steffy per chiederle una mano a gestire suo fratello. Steffy è ancora risentita per ciò che Thomas ha fatto alla sua famiglia e si opporrà con tutte le sue forze. Thomas cercherà di spiegarle che non voleva ferirla, ma ha ritenuto che fosse meglio non rivelarle la verità su Beth per non rovinare una volta per tutte la sua vita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie attenderà pazientemente i risultati dei test di compatibilità. Dopo aver saputo che Hope e Donna non potranno essere sue donatrici, alla più piccola delle sorelle Logan non rimane che confidare in Brooke. Bill è disperato, ma Katie lo rassicura: Brooke deve essere per forza idonea. Il destino non può essere così crudele nei suoi confronti.