Benedetta Parodi: entusiasta e sorridente, la nuova raccolta di ricette

La conduttrice televisiva Benedetta Parodi promuove allegramente, la sua nuova raccolta di ricette dal titolo “Una Poltrona in Cucina”.

La conduttrice televisiva e giornalista, Benedetta Parodi, è una delle donne più amate dal pubblico femminile nella penisola italiana, non soltanto per le sue incredibili ricette, quanto per il suo carisma e la sua cordialità. Classe 1972, mamma di tre figli, è divenuta ancor più celebre in seguito alla conduzione di programmi a sfondo culinario, come Make Off Italia – Dolci al Forno, e I Menù di Benedetta. Il più recente che vedeva la partecipazione di alcuni concorrenti inesperti, Senti Chi Mangia, ha debuttato soltanto lo scorso settembre sul canale televisivo di La7

Benedetta Parodi: l’amica invadente di Una Poltrona in Cucina

Nell’amorevole scatto pubblicato meno di un’ora fa sul suo profilo Instagram, Benedetta si mostra in procinto di leggere la sua nuova creazione. Si tratta di un libro dal titolo Una Poltrona in Cucina, che raggiunge una serie di nuove ed emozionanti ricette da provare assolutamente. A disturbarla nella lettura, però, è un ospite particolarmente gradito dalla giornalista, il suo tenero e molto curioso cagnolino Snoopy.

Il nuovo libro, pubblicato lo scorso il 14 dicembre dalla scrittrice, contiene più di 100 differenti ricette. Molte delle quali fanno rivivere a Benedetta i sapori e le fragranze della sua terra d’origine il Piemonte, nonché della sua città natale, quella di Alessandria. Benedetta ha scatenato i complimenti, ma soprattutto i sorrisi dei suoi fan, aggiungendo una simpatica didascalia allo scatto: “Non si può leggere #UnaPoltronaInCucina in pace!😂🐶❤️”

Inoltre, in un video meno recente, l’autrice ha spiegato le motivazioni che risiedono alla base della sua vena culinaria. Mettendo in tal modo a confronto la sua scrittura con quella di alcuni generi letterari differenti, come ad esempio il fantasy. Cerca di far comprendere quali siano le ispirazioni che la portano a scrivere ricette, ma anche delle storie che sono dietro di esse.