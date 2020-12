Un posto al sole, Patrizio Rispo confessa la sua tentazione sul set

Patrizio Rispo uno dei grandi protagonisti di Un Posto al sole svela un retroscena del suo personaggio. Ecco le sue parole

Un posto al sole è una delle soap più longeve e amate della televisione italiana. Una delle colonne della Rai che da anni ormai tiene compagnia ai telespettatori all’orario di cena, andando in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulla terza rete.

Dopo molto tempo a svelare un particolare del set è Patrizio Rispo che nella soap interpreta Raffaele Giordano, l’ormai noto portiere di Palazzo Palladini. In una intervista l’attore che nella fiction è stato sposato con Rita dalla quale è nato il loro figlio Diego, è un tipo molto simpatico e proprio per questo lo si ricordo.

Ma proprio su questo Rispo ha rivelato qualcosa che non aveva mai detto prima. Un particolare dal set molto curioso per lui che nella soap è un personaggio che ha vissuto mille momenti diversi. dopo la morte tragica della sua Rita ora è legato ad Ornella.

Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Fare sempre il simpatico”

“Ammetto che all’inizio nell’interpretare Raffaele ho avuto la tentazione di cavalcare una maschera” ha rivelato Patrizio Rispo in una recente intervista. La sua aspirazione, in un primo momento, era “di fare sempre il simpatico, il personaggio che era tanto piaciuto al pubblico”.

Poi però ha riflettuto, ci ha pensato bene e si è confrontato ed è tornato sui suoi passi. Alla fine i personaggi di Raffaele lo conosce bene e questo gli ha permesso di capire “che aveva più senso sfruttare questa possibilità al meglio”.

Lui che sul set ama sempre improvvisare senza attenersi strettamente al copione. E in merito a questa sua caratteristica ha rivelato un aneddoto che riguarda Ludovica Nasti, la giovane attrice diventata famosa per aver interpretato Lila nella fiction “L’Amica geniale” che ha lavorato anche con Rispo nelle vesti di Mia in Un posto al sole.

La giovane ha rimproverato Rispo per non aver rispettato il copione e lui le ha risposto: “Quando reciti con me vienimi dietro, pensa agli argomenti, non alle parole. Da allora, ogni volta che mi vede Ludovica mi abbraccia” ha raccontato.