Carolina Marconi, il seno non sta al suo posto: esplosione globale – FOTO

La bellissima venezuelana pubblica uno scatto su Instagram che manda il pubblico in visibilio: le sue forme sono incontenibili!

La sexy Carolina Marconi pubblica un post in cui mette in mostra le sue forme mozzafiato. Raggiunse la notorietà nel 2004 quando partecipò alla quarta edizione del Grande Fratello. Quella fu una stagione molto fortunata del reality dove vinse Serena Garitta ma parteciparono anche Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli, Patrick Ray Pugliese e Tommaso Vianello, noto come Tommy Vee con il quale ebbe una relazione durante il programma. La loro storia d’amore durò circa un anno dopo il Grande Fratello. I due ebbero un gran successo, Tommy Vee addirittura vinse il disco d’oro per una sua compilation di musica nel 2005.

All’epoca venticinquenne, oggi Carolina ha 42 anni ed è sempre una delle donne più belle e desiderate.

Dopo essere diventato un vero e proprio personaggio televisivo, prese parte ad alcuni programmi televisivi come ‘On the road’ insieme a Sara Tommasi e Alessandra Pierelli o in alcune fiction come ‘Un posto al sole estate‘ o ‘Baciati dall’amore‘.

Carolina Marconi incontenibile

In questo splendido selfie Carolina Marconi esalta tutte le sue forme che sembrano essere incontenibili, il suo lato A infatti è pronto ad esplodere in una sexy camicetta con una profonda scollatura.

In primo piano il volto che ha fatto innamorare milioni di italiani 16 anni fa, quando era dentro la casa del Grande Fratello.

Attualmente la bella Carolina sui social è seguita da oltre 180 mila fans e attraverso i suoi scatti prorompenti incanta ogni giorno il suo pubblico social.

Nel 2007 la nativa di Caracas incise alcuni singoli in spagnolo insieme a sua sorella Silvana con cui aveva formato il gruppo ‘Las hermanas‘. Seppure non riscontrarono un grande successo.

Una delle concorrenti più belle nella storia del Grande Fratello sotto al post scrive: “Sii come i fuochi d’artificio. Boom“, e i fans impazzano.