GF Vip, Pupo sgancia la bomba in diretta: “Mi sono innamorato di un uomo”

Pupo ha sganciato una bomba stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini è tornato a parlare di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, la coppia più amata di questo Grande Fratello Vip. I due amici dopo essersi separati hanno vissuto un momento molto difficile, in particolar modo Tommaso che ha scoperto di provare dei sentimenti per lui. Si sono rincontrati lunedì e hanno avuto modo di chiarire che non cambierà niente tra di loro, ma in questi giorni Tommaso ha sentito davvero tanto la sua mancanza e stasera ha avuto modo di salutarlo e di sentire la sua voce dopo cinque giorni. Dopo un breve scambio di battute, Signorini si è messo a parlare con Cristiano Malgioglio degli amori non corrisposti e dell’amore particolare che unisce Francesco e Tommaso, che è un amore particolare, non quello canonico a cui siamo abituati. E a questo punto è intervenuto Pupo.

Pupo rivela al Grande Fratello Vip: “Anche io mi sono innamorato di un uomo”

Il cantante a quel punto è intervenuto e ha detto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Anche a me è successo quello che è successo a Francesco. Mi sono innamorato di un ragazzo quando ero molto giovane, era il mio fonico. Era un tipo di amore diverso, proprio come il suo, non è successo niente tra di noi” ha specificato Pupo, poi ha continuato dicendo: “E mi è successo di nuovo quando ho incontrato Gianni Morandi. Approfitto per fargli gli auguri di compleanno. Io di lui sono innamorato, quindi Francesco lo capisco. L’amore esiste anche così”.

Una notizia che ha sconvolto molte persone in studio, mentre Francesco ha concordato con lui sottolineando che l’amore tra uomini esiste eccome e in tante forme.