Un gesto terribile di sciacallaggio nel giorno dei funerali di Paolo Rossi. Mentre l’Italia dava il suo ultimo saluto all’ex campione del mondo, la casa di ‘Pablito’, a Bucine in Provincia di Arezzo, è stata svaligiata.

RUBATI GIOIELLI, MA NON I SUOI CIMELI SPORTIVI

Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos, conseguente a un furto. Sembra che i ladri abbiano portato via alcuni gioielli, tra cui un orologio dello stesso Rossi, ma che non sono stati toccati gli oggetti più preziosi legati alla sua carriera di campione del calcio. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.

