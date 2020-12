Le pagelle ed il tabellino dell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Verona, appena terminato.

Si è appena concluso l’ultimo posticipo dell’11° giornata di campionato tra Lazio – Verona conclusosi con la vittoria dei veneti che superano i biancocelesti 2 a 1. A passare in vantaggio gli ospiti, grazie ad un autogol di Lazzari allo scadere della prima frazione di gioco. Rispondono i padroni di casa nella ripresa con Caicedo ma Tameze dopo un quarto d’ora riporta il Verona in vantaggio.

Lazio-Verona: il tabellino e le pagelle della gara

Il Verona dunque fa un passo in avanti superando momentaneamente sia la Lazio che la Roma, quest’ultima di un punto, che deve giocare domani alle 15 contro il Bologna, i biancocelesti invece si fermano con 17 punti in classifica, a uno dai giallorossi con una partita in meno e a due dal Verona.

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Parolo 6, Acerbi 6 (28′ Hoedt 6), Radu 4.5; Lazzari 6 (81′ Fares 6), Milinkovic Savic 5, Lucas Leiva 6 (65′ Escalante 5.5), Akpa Akpro 6 (81′ Pereira s.v.), Marusic 5.5; Caicedo 6.5 (65′ Correa 5.5), Immobile 5.5.

A DISPOSIZIONE: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Anderson, Armini, Cataldi, Moro. ALLENATORE: Simone Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Lovato 6.5, Magnani 7, Dawidowicz 6; Faraoni 6.5, Tameze 7 (69′ Favilli 6), Veloso 6, Dimarco 6.5; Baràk 6.5, Zaccagni 6.5 (87′ Lazovic s.v.); Salcedo 6.5 (76′ Colley 6).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Di Carmine, Udogie, Ilic, Rüegg, Günter, Amione, Danzi. ALLENATORE: Ivan Juric.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

Reti: 45′ Lazzari (aut.), 56′ Caicedo (L), 74′ Salcedo (V), 78′ Magnani (V)

Ammoniti: 59′ Akpa Akpro (L), 65′ Caicedo (L), 67′ Reina (L), 79′ Marusic (L), 87′ Fares (L), 90′ Colley (V)

Recupero: 2′ p.t. – 6′ s.t.

MIGLIORE IN CAMPO: Silvestri (V)

Nella prossima gara di Serie A la squadra di Mister Simone Inzaghi volerà a Benevento nel secondo anticipo infrasettimanale che si disputerà martedì sera, il Verona invece sfiderà in casa la Sampdoria mercoledì alle 20:45. Attualmente sia Samp che Benevento sono nelle zone basse della classifica ma mente il Benevento ha già perso l’undicesima giornata nell’anticipo di oggi contro il Sassuolo, la Samp deve ancora giocare domani contro il Napoli.