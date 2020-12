Monica Bellucci, testimonial d’eccezione per una causa benefica. Sensuale e ipnotica – FOTO

La bellissima attrice Monica Bellucci si fa testimonial per una nuova iniziativa sociale “Corri la vita”. È possibile acquistare la maglietta fino al 31 dicembre

Non solo provocante e sensuale, Monica Bellucci stavolta non è protagonista di qualche pellicola cinematografica importante ma diventa testimonial di un’iniziativa sociale legata al mondo femminile.

Si tratta del progetto “Corri la vita”, iniziativa nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno e che finanzia iniziative riguardo prevenzione, diagnosi e cura di questo male.

Di solito l’evento per la raccolta fondi è organizzato l’ultima domenica di settembre ma causa emergenza sanitaria è stato svolto in sordina rispetto le scorse edizioni. Si è deciso così di virare verso un simbolo tangibile che può essere regalato e messo sotto l’albero questo Natale.

Monica Bellucci, sorriso smagliante e fisico statuario. Vicina alle donne anche sui social

Si tratta della maglietta logata e firmata per l’occasione da Salvatore Ferragamo quella che Monica Bellucci ha deciso di sposare diventandone madrina d’eccezione. La ritroviamo sui social con indosso il capo che è stato anche donato al personale sanitario e a tutte le pazienti dei 14 “Centri di Senologia di Qualità” in ben 9 regioni italiane.

Monica è divina nello scatto che la ritrae per la sponsorizzazione: capelli sciolti e busto leggermente inclinato, look minimale per far emergere la t-shirt, gonna tubino blu con il punto vita strettissimo stile pin up. Sembra la Venere del Botticelli, eterea e bellissima con il suo sguardo penetrante e una femminilità prorompente.

Fino al 31 dicembre accedendo al sito web dell’evento Corri la vita, è possibile sostenere l’iniziativa anche con una donazione minima di 10 euro e avere la maglietta a casa. Durante l’evento di settembre sono stati raccolti 6.618.000 euro ma la ricerca ha bisogni di molti altri aiuti per andare avanti.