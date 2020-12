Non usa mezzi termini l’attrice Rita Rusic a Verissimo contro il suo ex marito Cecchi Gori. “Vittorio era diventato un uomo aggressivo. Non ci parliamo, mi ha tolto tutto”.

Un fiume in piena l’attrice, produttrice e modella croata Rita Rusic contro l’ex marito Cecchi Gori. La donna a Verissimo ha raccontato i momenti più tormentati della relazione con Vittorio da cui si è separata più di 20 anni fa. “Volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo”.

IL RAPPORTO INCRINATO DOPO IL SUCCESSO DELLA RUSIC

La Rusic ha sottolineato come il rapporto con l’ex marito si fosse incrinato nel momento in cui lei aveva iniziato ad avere successo. L’attrice ha spiegato che Cecchi Gori fosse geloso della sua carriera e di come in tanti anni avesse sempre cercato di contenere la sua fama e il suo personaggio. “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di me. Ero contenta, ma allo stesso tempo dispiaciuta per lui. Sentivo come se gli avessi tolto qualcosa per realizzarmi. Invece, non gli avevo tolto niente”.

Ora però i rapporti tra i due si sono definitivamente interrotti durante l’estate e Rita Rusic stavolta non ha intenzione di perdonare l’ex marito: “Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.