Scoperta agghiacciante: neonato ritrovato morto in giardino

La polizia locale ha ritrovato la salma di un neonato in un giardino. Le indagini investigative sono ancora aperte.

Un’altra notizia agghiacciante. Un neonato è stato ritrovato morto in un giardino privato in prossimità della località balneare di Weston-super-Mare, una cittadina del Somerset, in Inghilterra. La salma è stata scoperta da un cittadino residente a Victoria Quadrant, intorno alle ore 9 del mattino. Le cause e circostanze del decesso sono ancora ignote. La polizia locale di Somerset e Avon è seriamente preoccupata per il benessere della madre, la cui identità è ancora sconosciuta. Pertanto, le squadre si stanno mobilitando per “rintracciarla quanto prima.” Per accelerare le indagini, gli ispettori hanno intervistato i residenti della zona. A seguire le parole dell’investigatore e quelle del membro dei servizi per l’infanzia locali.

“La morte del bambino è inspiegabile”: l’appello degli agenti ai residenti di Victoria Quadran

La polizia di Avon e Somerset è stata allertata oggi, 12 dicembre, precisamente alle ore 8.50 del mattino. La morte del piccolo risulta ancora incomprensibile. Mike Buck, il Capo Ispettore della squadra investigativa, sottolinea la tragicità dell’evento. L’intero corpo di polizia è estremamente preoccupato per la madre della vittima e lancia un messaggio ai residenti “chiunque abbia informazioni è invitato a contattarci il prima possibile.” Amanda Braund, membro del North Somerset Children’s Services, un servizio sociale per l’infanzia, si rivolge direttamente alla donna “in un momento così critico noi possiamo aiutarti” continua “la nostra squadra di professionisti sarà in grado di offrirti il supporto psicologico e medico di cui hai bisogno. Per favore contattaci.”

L’intera cittadina è ancora sconvolta per l’accaduto. Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare il 999 o digitare il 101 citando il registro 5220278654.

Fonte: Mirror, The Sun, Evening Standard, Bristol Live, Daily Mail