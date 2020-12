L’Eredità, chi sono le nuove professoresse Sara e Ginevra

Nel programma L’Eredità di Rai Uno le nuove professoresse sono Sara Arfaoui e Ginevra Pisani, chi sono e cosa fanno nella vita

Sara Arfaoui e Ginevra Pisani, forse i loro nomi dicono poco ma sono le nuove professoresse del programma di Rai Uno “L’Eredità”, il game show condotto da Flavio Insinna e che tiene incollati ogni sera milioni di telespettatori.

Negli anni si sono susseguite diverse vallette a fianco dei conduttori del programma, forse tra le più amate emergono soprattutto Ludovica Caramis, Francesca Fichera ed Eleonora Cortini.

Le tre ragazze nonostante il rapporto lavorativo sia terminato da tempo continuano ad essere amiche, Ludovica è anche diventata mamma del piccolo Leone, Eleonora Cortini è stata inviata per “Mezzogiorno in famiglia” e la Fichera è legata al tennista Filippo Volandri ed è mamma di due splendide bimbe.

Chi sono Sara Arfaoui e Ginevra Pisani? Conosciamole meglio

Sara Arfaoui ha 25 anni ed è di Montebelluna, Treviso, mentre Ginevra Francesca Pisani ha 22 anni ed è di Napoli. Sara come i suoi fratelli, due sorelle e un fratello, ha origini arabe ma è nata in Italia dove ha sta lavorando come modella. Sta anche studiando psicologia a Nizza dove ha vissuto fino all’età di 18 anni con tutta la sua famiglia.

Sara solo qualche giorno fa è stata paparazzata in giro per Roma con il bel siciliano Raimondo Todaro che si dava certo aver intrecciato un’appassionante storia con Elisa Isoardi durante “Ballando con le Stelle”. I due infatti sono stati visto mano nella mano mentre si scambiavano baci affettuosi, segno evidente che la coppia è consolidata e ha avviato una forte intesa.

Ginevra Pisani è un volto più noto perché ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, è modella e nota influencer. Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto l’imprenditore Claudio D’Angelo, di ben 13 anni più grande, e con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore finita però nel 2019. Nella sua carriera anche un piccolo ruolo nel film “Loro 2” di Paolo Sorrentino.