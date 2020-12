Serena Garitta, strepitosa davanti l’albero di Natale, in perfetto pendant – VIDEO

La ex gieffina Serena Garitta ormai è un’icona di buon gusto per le sue follower su Instagram, l’ultimo video è davvero da guardare fino alla fine

Diciamo Serena Garitta e pensiamo al Grande Fratello. È innegabile l’associazione visto che quell’edizione del 2004 è rimasta nella memoria di molti, e serena ne è anche uscita vincitrice per la sua semplicità e ironia contagiosa. Simpatica, estremamente divertente, solare e anche molto bella: Serena ha colpito il pubblico a casa fin dall’inizio e la loro fedeltà si è dimostrate negli anni anche sui social.

I suoi follower su Instagram, 317mila, la seguono con grande ammirazione anche oggi che è diventata mamma e conduce una vita tra la palestra, opinionista in diverse trasmissioni come La Vita in diretta, Pomeriggio Cinque e lo stesso GF.

Serena Garitta, bellissima in rosa e fuscia. Il reel è strepitoso

La troviamo ballare nell’ultimo reel condivideo sotto le note di “Rockin’ Around The Christmas Tree”, in perfetto pendant con l’albero di Natale, come scrive lei sotto il post. Serena è ormai un’icona di stile ed eleganza, sono passati i giorni in cui metteva orgogliosamente in mostra le sue forme prorompenti e faceva sognare milioni di telespettatori.

Ora è icona di buon gusto e nella sua pagina Instagram spesso la troviamo alle prese con cambi look molto belli e ricercati, dà spunti alle sue follower su come poter abbinare i colori e diversi stili a seconda delle occasioni d’uso ma sempre con la simpatia che la contraddistingue.

Nel reel in questione la troviamo davanti l’albero della sua sala da pranzo mentre si addobba con maglione, copricapo e cappotto rosa e fucsia come gli allestimenti alle sue spalle.

Briosa e mai banale, Serena da buona genovese sa come scherzare anche in queste giornate poco allegre. A tenerle compagnia poi c’è sempre il figlio Renzo di sette anni nato dalla relazione con Nicolò Ancona.