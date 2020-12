Sabrina Salerno ha condiviso uno scatto favoloso su Instagram: la cantante ha anche scritto un messaggio toccante nella didascalia.

Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi followers su Instagram: la cantante ama psotare scatti piccanti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico da sogno. La nativa di Genova, dopo aver incantato il pubblico televisivo e i suoi fan nei concerti a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, adesso sta conquistando consensi anche sul web.

La classe 1968 è molto attiva in particolare su Instagram e posta quasi tutti i giorni scatti favolosi e stories incredibili. L’artista, poco fa, ha messo in rete un selfie incantevole in primo piano.

Sabrina Salerno, primo piano da urlo: che fascino!!

Sabrina, nell’ultimo scatto postato in rete, è seduta in auto ed è ben coperta: in questi giorni fa davvero freddo in Italia. La sua bellezza è intramontabile: nonostante gli anni che passano, la nativa di Genova è sempre uno splendore. Come se non bastasse, la 52enne ama allenarsi con rigore e costanza e i risultati sul suo corpo si vedono. Il suo sguardo magnetico ipnotizza i fan.

La Salerno ha emozionato i fan con le sue parole scritte nella didascalia. “Il mio sabato sera , da quando avevo 17 anni , l’ho sempre passato o su un palco o a cena con gli amici…il prossimo anno recupererò tutto!!!”, si legge. Il post ha già raccolto 9mila cuoricini e numerosi commenti. “Che occhi bellissimi” ha scritto un utente; “Il prossimo anno torni sul palco perché la tua musica è vita”, ha riportato una sostenitrice.

La cantante, qualche giorno fa, ha postato uno scatto in bikini da cardiopalma: décolleté in bella mostra e labbra carnose in primo piano per la bellissima Sabrina.