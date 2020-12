Bere un calice di vino rosso con la dovuta moderazione può contribuire all’insorgenza di incredibili benefici per la salute dei nostri denti.

Per quanto riguarda il vino rosso, in precedenza ed attraverso l’attuale ricerca di alcuni esperti, è stata verificata la totalità dei suoi effetti benefici. Rinominandolo come un’eccellente esempio di “bevanda della salute”. Se assunto in quantità limitate e con moderazione nel nostro organismo, il vino rosso ha delle eccezionali potenzialità vantaggiose. Queste inaspettate qualità sono adesso applicabili anche alla salute dei nostri denti. Scopriamo quali sono e come questa scoperta sia stata infine portata alla luce.

Vino Rosso ed il potere benefico sui denti

Secondo un’indagine condotta dall’Università di Pavia, oltre ai numerosi benefici come l’innalzamento della pressione sanguigna e la prevenzione di alcune malattie, tra cui l’Alzheimer, si riscontrerebbe un elemento di considerevole importanza per quel riguarda la dentatura. Gabriella Gazzani, dottoressa e ricercatrice presso la suddetta università, ha validato un’utilissima ipotesi. Secondo i risultati delle ricerche effettuate dalla sua équipe si evince come un semplice calice di vino rosso possa eliminare la presenza di alcuni batteri nel cavo orale. Estremamente dannosi per lo smalto dei denti.

Dunque, il vino permetterebbe la formazione di una barriera protettiva sullo strato superficiale della dentatura. Evitando che questo batterio continui a cibarsi dello zucchero depositatosi su di essi quotidianamente. Questa proprietà di tale portata benefica è però ben lontana da essere affiancata all’alcool contenuto nel vino. Infatti, si verificherebbe la stessa reazione, anche in assenza di l’alcool.

Entrando nel merito della questione, si scopre come tale elemento antiossidante e fortemente gioviale per la salute dei denti si trovi all’interno delle bucce dell’uva e dei suoi semini. Per concludere, lo studio, consiglia di assumere un bicchiere di vino rosso al giorno per prevenire la formazione di eventuali carie o le trasformazioni dello smalto in spiacevoli inestesismi.