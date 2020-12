Barbara Pedrotti è uno spettacolo della natura: record di likes FOTO

Barbara Pedrotti è uno spettacolo della natura: record di likes. La speaker ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara Pedrotti è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Fin da piccola la conduttrice tv ha dimostrato una passione per il calcio, insieme a quello dello shopping. La sua passione per lo sport l’hanno portata a diventare una giornalista amatissima di Sky, anche meglio conosciuta come la signorina delle scommesse. Questo perché è stato uno dei volti noti della trasmissione Bwin, programma molto seguito da chi ama il mondo del calcio. i Barbara nasce vicino al Lago di Garda, a Rovereto in provincia di Trento e la sua famiglia è composta da padre, madre e sorella a cui è molto legata.

Barbara Pedrotti che spettacolo nell’ultimo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Sono tante le foto che rivelano quanto Barbara sia innamorata dello sport e troviamo sui suoi profili che testimoniano quanto sia innamorata dello sport. Nonostante i problemi al ginocchio che le hanno impedito di fare carriera nelle corse moto dove avrebbe voluto brillare, è riuscita ad eccellere nel campo del giornalismo sportivo. Forse in pochi se lo ricordano ma Barbara è stata una delle troniste di Uomini e Donne molti anni fa, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Oltre a questo ha partecipato anche alle selezioni di Striscia la Notizia, fino a che non è arrivata famosa nel campo in cui avrebbe voluto eccellere ovvero quello dello sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Nonostante sia una persona molto esposta a causa del suo lavoro, si sa poco della sua vita privata: Questo è indice di una riservatezza che ha sempre contraddistinto la vita della ragazza di Trento.