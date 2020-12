Elisabetta Gregoraci, parla l’ex Francesco Bettuzzi: la verità sul loro rapporto

Francesco Bettuzzi, tramite i social, torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, chiarendo la natura del loro rapporto: c’è ancora qualcosa tra i due ex?

Appena una settimana fa, Elisabetta Gregoraci abbandonava la casa del Grande Fratello Vip, salutando i suoi coinquilini e l’amico “speciale” Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, che l’ha corteggiata a lungo, non è riuscito a far breccia nel cuore della showigirl. Come svelato dalla Gregoraci ad Alfonso Signorini, infatti, solamente un uomo era riuscito a farle dimenticare l’ex marito Flavio Briatore: si tratta di Francesco Bettuzzi.

Quest’ultimo, tra l’altro, aveva anche insinuato che tra Elisabetta e Flavio ci fosse un contratto, il quale impediva alla donna di vivere i propri rapporti amorosi in totale libertà.

Di recente, Francesco è tornato a parlare di Elisabetta, difendendola da alcune accuse che le sono state rivolte.

Francesco Bettuzzi difende Elisabetta: cosa c’è davvero tra di loro?

Non appena Elisabetta Gregoraci ha varcato la soglia della porta rossa, le polemiche si sono riversate su di lei. Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, la showgirl ha dovuto difendersi dalle accuse di Mino Magli. Quest’ultimo, infatti, ha insinuato che Elisabetta, per un periodo, si sia addirittura divisa fra lui e Briatore.

E, a proposito della relazione con Francesco Bettuzzi, l’ex concorrente del Gf Vip ha rivelato le motivazioni per le quali quest’ultima sarebbe terminata: il loro rapporto, a detta di lei, era un susseguirsi di litigi e incomprensioni. L’ex fidanzato, sentendosi chiamato in causa, ha colto l’occasione per dire la propria sull’ex di Briatore.

Bettuzzi, oltre ad aver ribadito che, a suo parere, Elisabetta non sarebbe libera di vivere a pieno la sua vita, si è scagliato contro Magli, difendendola. “Posso solo dire che sta sbagliando e anche tanto“, ha detto a proposito di quest’ultimo, smentendone le affermazioni. In merito alla Gregoraci, solo conferme rispetto a quanto già affermato in precedenza: “Io sono sempre stato dalla sua parte“.

Francesco coglie anche l’occasione per chiarire la sua presunta gelosia verso la showgirl. A detta sua, essendo oramai concluso il loro rapporto, non sussistono i motivi per un simile sentimento. “Quando finisce un rapporto e finisce l’amore, finisce anche la gelosia“, ha ribadito. Ma i fan non sembrano convinti delle sue parole. Che ci sia ancora qualcosa di irrisolto fra i due?