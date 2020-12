Maria De Filippi e il segreto a Gemma Galgani: “Sono…

La conduttrice Maria De Filippi svela l’indicibile segreto della celebre dama di Uomini e Donne Over Gemma Galgani.

Secondo delle fonti molto attendibili, Gemma Galgani, celebre ed amatissima dama del programma televisivo Mediaset condotto dalla storica Maria De Filippi, avrebbe cercato di tenere nascosto un inconfessabile segreto. Il quale, però, è stato in seguito rivelato dalla fidata conduttrice. Pare che il Natale che sta per giungere alle porte quest’anno sarà davvero molto speciale per Gemma. La settantenne dama, e sempre in piena forma, si è ufficialmente innamorata.

Maria su Gemma Galgani: il segreto d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi (@mariadefilippiiof)

Il turbinio d’amore che sta per avvolgere Gemma sembrerebbe non essere il solito flirt passeggero di qualche mese, ma qualcosa di molto più stabile. Un sentimento nato improvvisamente e che fa sprofondare tutti i suoi precedenti spasimanti. In seguito alla relazione d’amore con il suo ex partner Giorgia Manetti, Gemma ha deciso di andare avanti e di lasciare i ricordi del passato ben lontani dietro di sé.

Ad appurare la veridicità di tali insinuazioni è la stessa Maria, che avrebbe confidato in maniera anonima quanto stia accadendo ad una delle donne più amate dal pubblico di Canale 5. Il nome di questo suo nuovo e misterioso spasimante sarebbe Maurizio. Un uomo di origini mantovane, che racchiude nella sua presenza una grande dose di carisma. Maurizio avrebbe già fatto parlare di sé in passato. E, secondo quanto detto dalla storica conduttrice sembrerebbe un uomo proveniente da un’altra epoca, gentile, raffinato e con una salda educazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani Fan Page (@gemmagalganifanpage_)

Dunque, secondo le attuali premesse questa relazione, che adesso è soltanto sul nascere, sembrerebbe davvero promettere il meglio per entrambi. Tra l’altro, secondo alcune voci di corridoio, il primo e fatidico bacio tra i due pare che abbia già avuto luogo e che sia stato colmo di passione, seppur lontano dalle telecamere. “Un vero e proprio colpo di fulmine”, avrebbe aggiunto poi Gemma.