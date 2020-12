Bologna-Roma 1-5: giallorossi a valanga sull’ex laziale Mihajlovic

Le pagelle ed il tabellino di Bologna-Roma, gara appena terminata e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

Finisce il match al Dall’Ara di Bologna, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Tim tra felsinei e capitolini. La Roma fa di un sol boccone il Bologna, allenato dall’acerrimo rivale Mihajlovic. Netta la differenza tra le due formazioni. La squadra di Fonseca chiude la partita già nei primi 45 minuti del match. Le folate offensive giallorosse sono un grosso campanello d’allarme per Ravaglia e compagni. Ad aprire le marcature è un autorete di Poli, su deviazione di Dzeko. Poi lo stesso ariete bosniaco si prende la gloria personale e realizza il bis su assist di Lorenzo Pellegrini. Il quale scrive il proprio nome sul fittissimo taccuino dei marcatori ospiti, dopo appena 5 minuti dalla marcatura precedente.

Il Bologna cerca di riprendersi dallo scioccante 0-3, approfittando di un autogol di Cristante che devìa clamorosamente nella propria porta la palla del 1-3. L’ultima “fiammella” di speranza per una rimonta dei padroni di casa si spegne neanche dieci minuti dopo. Discesa fantastica di Mkhitaryan e delizioso “cioccolatino” per Veretout che deposita alle spalle del tramortito Ravaglia. Sul gong del duplice fischio è lo stesso nazionale armeno ad anticipare di testa l'”allegra” difesa bolognese e segnare il punto del 1-5! Secondo tempo di ordinaria amministrazione per i ragazzi di Fonseca che sfiorano il punteggio tennistico con il neo entrato Mayoral, fermato solo dal legno

Bologna-Roma: il tabellino e le pagelle della sfida

Con la roboante vittoria del Dall’Ara, la Roma di Mister Fonseca sale a quota 21 punti in classifica e si gode il periodo di forma straordinario, macchiato solo dalla sconfitta indolore di giovedì in Europa League, rimediata sul campo del CSKA di Sofia. Giornata da dimenticare invece per il Bologna, che scivola oltre la metà della classifica, ovvero al dodicesimo posto, con altrettanti punti, comunque a debita distanza dalla zona retrocessione

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia (6); Mbaye (4,5), Tomiyasu (4,5), Danilo (3,5), De Silvestri (4); Svanberg (5,5), Poli (5); Barrow (6), Soriano (5), Vignato (5); Palacio (5).

A disposizione: Da Costa, Breza, Nehuen Paz (6), Dominguez (5,5), Medel (6), Baldursson (6), Rabbi, Kingsley, Calabresi, Pagliuca, Vergani, Khailoti. All. Mihajlovic (6)



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (6); Kumbulla (6), Cristante (5), Ibanez (6,5); Spinazzola (7), Villar (6,5), Veretout (7), Karsdorp (6,5); Mkhitaryan (7,5), Pellegrini (7); Dzeko (7).A disposizione: Farelli, Boer, Mirante, Juan Jesus, Smalling (6), Fazio, Borja Mayoral (s.v.), Carles Perez (s.v), Bruno Peres, Diawara (s.v.), Calafiori (s.v.). All. Fonseca (6)



Arbitro: Giampaolo Calvarese di Teramo.

Reti: 5’ Poli (R – autorete), 10′ Dzeko (R), 15′ Lo. Pellegrini (R), 24′ Cristante (B – autorete), 35′ Veretout (R), 44′ Mkhitaryan (R)

Ammoniti: 43’ Veretout (R), 49′ Ibanez (R), 53′ Soriano(B), 62′ Vignato (B), 64′ Mihajlovic (B – Non dal Campo), 78′ Baldursson (B)

Espulsi: –

Note: –

MIGLIORE IN CAMPO: Mkhitaryan (R).

La Roma di Mister Fonseca dopo aver “devastato” il Bologna di Mihajlovic affronterà il Torino, provando a bissare il successo di oggi. Appuntamento dunque a giovedì sera, nel posticipo del turno infrasettimanale che vale la 12esima giornata del campionato di Serie A Tim, allo stadio Olimpico di Roma