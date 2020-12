Benedetta Parodi, il sorriso più bello in una domenica speciale | FOTO

Benedetta Parodi conquista tutti col suo ultimo post di Instagram: il sorriso è contagioso, i fan sono ammaliati da tanta bellezza

La domenica di Benedetta Parodi è decisamente appetitosa. La conduttrice, nel fare i propri auguri agli utenti che la seguono, ha postato una foto a dir poco splendida. La Parodi, che sfoggia il suo sorriso migliore, è il ritratto della felicità di fronte alle sue arancine. “Arancine mignon. Buona festa di Santa Lucia!“, scrive nella didascalia del post, un attimo prima di divorare la prelibatezza che custodisce gelosamente fra le mani.

I fan le restituiscono gli auguri, ma alcuni di loro non mancano di farle notare un “piccolo errore”. “Arancino grazie!“, “E’ arancino“, scrivono sotto il post, riferendosi alla disputa fra arancino/arancina che, a quanto pare, non è ancora stata risolta.

Benedetta Parodi: alcune curiosità sulla conduttrice

Benedetta è la sorella minore di Cristina Parodi, anch’essa giornalista ed ex volto storico del TG5. Laureatasi in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano, è divenuta giornalista professionista nel 1999, seguendo le orme della sorella. Ha iniziato la propria carriera nel telegiornale di Studio Aperto, passando poi alla conduzione della rubrica “Cotto e Mangiato“.

Successivamente, la Parodi si è dedicata alla conduzione di molte trasmissioni di ambito culinario. Da Bake Off Italia a I menù di Bendetta, senza tralasciare programmi quali Junior Bake Off Italia, in cui i protagonisti sono piccoli pasticceri. Quest’ultimo format, tra l’altro, è ora nelle mani di una coppia amatissima: Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.

Attualmente, Benedetta si dedica interamente alla propria passione per la cucina. Dal 2020, la sorella di Cristina Parodi è al timone di Senti chi mangia, programma televisivo in onda su LA7. Inoltre, di recente, la giornalista ha pubblicato il nuovo libro di ricette, per la felicità di tutti coloro che la seguono.

Benedetta, tuttavia, non è impeccabile solo ai fornelli. Il suo profilo Instagram non ha nulla da invidiare a quello delle più famose influencer. Benedetta, con la classe e l’eleganza che la contraddistinguono, pubblica spesso degli scatti sensazionali, in grado di far letteralmente perdere la testa ai fan.