Wanda Nara, la posa sensuale solo con gli slip: incantevole – FOTO

Wanda Nara ha condiviso uno scatto in bianco e nero sui social network che ha subito scatenato i suoi follower: la signora Icardi è divina

Wanda Nara non smette di stupire il suo pubblico con foto che lasciano a bocca aperta i suoi oltre 7 milioni di seguaci su Instagram. Questa volta la signora Icardi indossa soltanto una camicia bianca e degli slip neri. La posa sensualissima ha mandato in visibilio il suo pubblico in un giorno in cui a Parigi il tempo è grigio, così come lei stessa scrive nella didascalia alla foto. La procuratrice sportiva si è messa in tono con il tempo pubblicando uno scatto in bianco e nero, in cui la mano portata davanti al viso rende ancora più provocante l’immagine. La Nara ha spento due giorni fa 34 candeline e ha dedicato il suo compleanno ai cinque figli e naturalmente a suo marito, il campione ex Inter Mauro Icardi, come si può vedere in un’altra foto pubblicata il 12 dicembre.

La querela di Wanda Nara a Luciana Litizzetto

Sempre due giorni fa, è arrivata la querela di Wanda Nara all’attrice comica Luciana Litizzetto, che durante una puntata di “Che tempo che fa” aveva commentato una sua foto. Lo scatto in questione era quello in cui la Nara appariva completamente nuda distesa su un cavallo e coperta solo da un cappello. La Litizzetto aveva commentato con parole sarcastiche come è solita fare alla fine della trasmissione della Rai con altri personaggi e sui più disparati argomenti. Ma questa volta la comica dovrà rispondere alla querela della manager a cui non sono andati giù i suoi commenti. Wanda Nara ha accusato di violenza e volgarità l’attrice, affermando che non solo gli uomini sono dediti a questo.

Queste sono state le parole della moglie di Icardi: “La violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.