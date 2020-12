Wanda Nara, un paio di giorni fa, ha compiuto 34 anni: la showgirl ha postato una serie di scatti dolcissimi della festicciola.

Wanda Nara è una donna bellissima ed esplosiva: la showgirl ha un fisico mostruoso e le sue curve continuano ad estasiare i numerosissimi fan. L’argentina sa come sfruttare al meglio la vetrina dei social e continua a postare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue forme da urlo.

Questa volta, però, la moglie e agente di Mauro Icardi ha pubblicato sui social scatti insolitamente diversi, ma non per questo meno belli. La classe 1986 ha condiviso alcune fotografie della sua festicciola in famiglia: qualche giorno fa la nativa di Buenos Aires ha compiuto infatti 34 anni.

Wanda Nara e gli scatti in famiglia: che dolcezza

Wanda Nara, a causa della pandemia di coronavirus e le misure stringenti per ridurre il contagio, non ha potuto festeggiare il suo compleanno con tantissimi invitati. L’argentina è stata però “onorata” dalla sua splendida famiglia. La sala è stata riempita di orsacchiotti di peluche mentre il colore predominante dei palloncini è il rosa. L’argentina indossava una camicetta che faceva fatica a contenere le sue forme.

I bambini erano sicuramente felici e nelle foto abbracciano con delicatezza i peluche. In uno dei tre scatti, Wanda e Mauro Icardi si baciano con passione. “Scorri per vedere i miei orsi preferiti”, ha scritto la neo 34enne nella didascalia invitando a scorrere la serie di foto.

Wanda, qualche giorno fa, ha realizzato un pazzesco shooting fotografico in cui posa su un cavallo senza veli. Una delle foto è al centro di alcune polemiche: la nota conduttrice televisiva Luciana Littizzetto fece una battuta infelice che è finita in tribunale.