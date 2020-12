L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vluto raccontare a Verissimo la sua infanzia con due genitori ‘ingombranti’.

Francesco Oppini è uscito dal noto reality di Canale 5 la scorsa settimana quando dopo la comunicazione che il programma si sarebbe prolungato oltre le feste natalizie, ha scelto di non proseguire la sua avventura. Non riusciva più a dare il suo 100 all’interno della Casa soprattutto per la mancanza che sentiva nei confronti della sua fidanzata Cristina.

Varcando la porta rossa però Francesco ha dovuto lasciare il suo amico Tommaso Zorzi il quale ha poi confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di lui.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesco è stato ospite di Silvia Toffanin e ha voluto raccontare nel salotto di Verissimo come ha vissuto la sua infanzia con il ‘peso’ di due genitori famosi come Alba Parietti e Francesco Oppini.

La confessione di Francesco sulla madre

“Quando mia mamma si presentava a scuola, nel massimo della sua bellezza, io cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio“, ha però voluto sottolineare che i genitori sono sempre stati impeccabili e hanno fatto il possibile per non far pesare sul figlio determinati ruoli che ricoprivano in tv ma non nella vita reale.

Subito dopo è stato raggiunto negli studi proprio dalla mamma Alba la quale si è detta orgogliosa: “Finalmente è lui la star di casa“, ha sottolineato l’attrice.

Alba inoltre ha confessato che non vede l’ora di diventare nonna. E Francesco ha aggiunto: “Diventare padre è una cosa che voglio fare prima dei 40 anni“, e come aveva dichiarato durante la scorsa puntata del Grande Fratello, a lui e Cristina gli piacerebbe chiamare loro figlio, nel caso in cui dovesse essere maschio, proprio Tommaso come il suo grande amico Tommaso Zorzi.

Chissà come reagirà il papabile vincitore del Gf Vip non appena Francesco glielo rivelerà.