La figlia dell’ex porno star pubblica un post in cui mostra tre scatti molto provocanti per i suoi followers con un primo piano bellissimo.

Sempre più bella e sensuale Mercedesz Henger prosegue la guerra tramite post su Instagram con sua mamma Eva. Infatti le due, sono solite allietare i followers con degli scatti molto provocanti e sembrano fare a gara a chi lo sia di più.

Mercedesz oggi ha voluto pubblicare tre foto in sequenza e in risalto ha messo il suo lato B da urlo.

La bella 29enne ungherese non vede più sua madre Eva Henger dopo l’inizio della relazione con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne. I due sono molto legati e innamorati ma la madre non vede di buon occhio il fidanzato di sua figlia e i rapporti tra di loro si sono incrinati. E’ iniziata una vera e propria guerra tra madre e figlia a distanza, tramite social o nei salotti di canale 5 e da quel giorno non si sono più riavvicinate.

Lontani i tempi in cui Mercedesz difendeva a spada tratta mamma Eva durante l’Isola dei famosi per gli attacchi ricevuti in seguito al ‘canna gate‘ con Francesco Monte.

Un lato B in primo piano per sfidare mamma Eva