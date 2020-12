Elisa De Panicis, smagliante seduta al tavolo del suo ristorante preferito – FOTO

Nuovo scatto per la bella Elisa De Panicis che ha condiviso due foto mentre pranza in Galleria Montenapoleone a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis)

La modella classe 1992 Elisa De Panicis è esplosa soprattutto in Spagna con il programma “Supervivientes” la versione spagnola de “L’isola dei famosi” che l’ha lanciata e fatta conoscere al pubblico. Elisa non è solo influencer ma anche imprenditrice, ha disegnato anche la sua linea d’abbigliamento nell’estate 2018 a Mykonos lanciando il brand “Elisa De Panicis Collection”.

Ha debuttato con costumi da uomo ma adesso ha virato per capispalla di design e quello stile che la contraddistingue. Eco pellicce e giubbotti imbottiti, colori sgargianti e tessuti tecnici, solo ieri ne era la principale testimoniale nella foto condivisa mentre indossava, total black, un suo capo. Minidress inguinale, cuissard e pellicciotto corto vaporoso. Idilliaca.

Elisa De Panicis, “Felice di essere tornata alla normalità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis)

“Finally I come back to my favorite restaurant in Milano @ilsalumaiodimontenapoleone1957, I’m so happy to be here and so glad them my Milano in come back in the normality and you guys what’s your favorite restaurant?” scrive Elisa davanti ad un bel piatto probabilmente di pesce con pomodorini e olive taggiasche. La troviamo sorridente e spensierata dopo che anche la Lombardia è tornata ad essere zona gialla con la possibilità di uscire per andare al ristorante a pranzo oppure a fare una passeggiata.

Dolcevita grigio perla e blazer cammello rifinito sartorialmente, borsa firmata a lato del tavolo e manicure perfetta. Nulla è lasciato al caso, i capelli in ordine e il trucco curato in ogni particolare per renderla ancora più bella di come è già in realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis)

La modella è molto attiva su Instagram ed i suoi follower la seguono in giro per il mondo e nelle sue attività di shooting. La condivisione di scatti che la vedono impegnata nella sua quotidianità e spostamenti in città sono meno frequenti ma per questo più apprezzati.