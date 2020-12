Problemi ai servizi Google e Gmail Down: ecco cosa sta succedendo

Si stanno verificando problemi di accesso per Gmail e anche per altri servizi di Google. In questi istanti si moltiplicano le segnalazioni degli utenti.

Problemi per tutto il mondo Google. Le difficoltà di accesso al proprio account Google e ad alcuni dei suoi servizi si sono presentate nell’ultima ora.

Sono tantissime le segnalazioni da parte dei clienti che lamentano le problematiche di accesso. In particolare sui social le lamentele aumentano ogni minuto. Gmail è totalmente off e non si riesce ad accedere alla cartella di posta.

Ma da quanto riportato dalle segnalazioni il problema sta interessando l’intero sistema di Google e sembra riguardare tutto il continente europeo. Inaccessibili anche Drive, Meet, Yotube, Google Foto e Google Docs.

Gmail Down insieme ad altri strumenti di Google

La situazione sta causando problematiche non indifferenti. In primo luogo per gli studenti che seguono la didattica a distanza soliti a usare Google Meet.

Per non parlare di coloro che lavorano con gli strumenti Google e non possono accedere alla propria email. L’impossibilità di accedere a Gmail taglia fuori dal mondo milioni di utenti. Con lo smartworking gli strumenti di Google vengono utilizzati moltissimo e la situazione sta gettando gli utenti in confusione.

I problemi sono sorti intorno alle 13. Un down inaspettato che sta impattando tutto il mondo del web. Al momento non sono chiari i motivi per cui il sistema non sta funzionando. Nell’ultima ora se si cerca di accedere al servizio appare la frase “Qualcosa è andata storto” . Tuttavia in questi minuti la situazione sembra che si stia sbloccando. Alcuni utenti riescono ad accedere ai servizi ma riscontrando ancora diverse difficoltà.

Intanto l’homepage del motore di ricerca sembra funzionare regolarmente.