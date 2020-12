Valentina Vignali: lato A in bella vista, e poi quel dettaglio -FOTO

Valentina Vignali mostra il suo lato A su Instagram e in una foto i follower si accorgono di un particolare, scopriamo di che si tratta

Valentina Vignali si fa sempre più bella e su Instagram i fan impazziscono per lei. L’influencer è seguita da più di due milioni di follower che ogni giorno aspettano le sue foto. Il basket è la sua passione e per nessun motivo al mondo rinuncerebbe a questo sport, è per questo che non perde occasione per giocare. Però ultimamente sui social le sue foto rimandano ai suoi shooting, un’altra faccia del suo lavoro.

Valentina Vignali: il lato A esplode in foto

Le sue forme fanno il giro del web e a chiunque sarà arrivata almeno una volta una foto della bella influencer. Il lato A è sempre in bella vista e per i fan ormai è un’abitudine. Il sorriso è un must della Vignali, inconfondibile. Ma su Instagram appaiono anche foto allegre e divertenti che si distaccano un po’ dagli shooting. Ma la cestista non è solo questo, è molto di più: sa dare ottimi consigli sulla moda, sulla casa e i suoi tutorial per allenarsi a casa ormai sono seguiti da chiunque. Certo per diventare come lei ci vuole, il suo lavoro è frutto di sacrifici e di una sana alimentazione.

Un vestito elegante verde, una collana di diamanti che mette in risalto il suo decolleté e le sue forme in pole position. I fan intravedono poi un particolare, nella seconda foto del post il vestito è spostato e tanti hanno immaginato cosa c’è sotto. “Meravigliosa” commentano i follower, servono altre parole per descriverla?