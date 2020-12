La Falchi condivide uno scatto su Instagram con il suo gatto, giocano insieme e lei è fantastica anche in tenuta da casa

La Falchi è bella anche in tuta mentre gioca con il suo gatto, incredibile. Fa da sponsor al marchio di croccantini per gatti Ultima, infatti scrive nella didascalia:“Dopo una bella ciotola di pappa, rigorosamente Ultima Sterilizzati Adult, Aki si scatena. Amo giocare con lui e vederlo così agile. E tu come tieni in forma il tuo gatto? Scrivilo nei commenti taggando il profilo”. Anche nelle stories appare poi mentre gioca in diretta con il suo gatto.

Anna Falchi e il tenero ricordo per Gigi Proietti

Anche la Falchi come molti personaggi che hanno avuto l’onore e il privilegio di lavorare accanto a un grande come Gigi Proietti, ha deciso di ricordarlo con un post su Instagram e una bella dedica. “Oggi la città di Roma e l’Italia intera saluta uno dei più grandi protagonisti della “scena”. Mi unisco virtualmente a tutti coloro che oggi come ieri e come sempre lo ricorderanno. ho avuto la fortuna di lavorare con Lui. Grazie per i brevi ma intensi momenti condivisi. Ciao Gigi..”.

Parole sofferte quelle della Falchi, nella foto sopra la dedica appare lei nei panni di Hermione Grenger e Gigi Proietti in quelli di Albus Silente di Harry Potter in una parodia del film Box Office 3D. Gigi sapeva come far ridere tutti ma sapeva anche come colpire il cuore. Il suo ricordo non svanirà mai anche Roma lo ha dimostrato, Gigi vivrà sempre nei nostri cuori e la sua arte sarà eterna.

Anche la Falchi nonostante abbia lavorato poco con lui è della stessa idea, perché quando incontri un grane te ne accorgi subito. E lui era il più grande. Sotto al post della Falchi in molti hanno commentato mostrando la vicinanza per la scomparsa del maestro.