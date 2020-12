Un Posto al Sole anticipazioni 15 dicembre: Marina nella trappola di Ferri. La Giordano chiederà aiuto a lui per salvare la situazione dei Cantieri, proprio come lui aveva previsto

Marina ha deciso di rivolgersi a Roberto Ferri per la questione dei Cantieri. Oramai non sa davvero più cosa fare per salvare la situazione, e senza più l’aiuto di Fabrizio che ha deciso di gettare la spugna, vede Roberto come unica sua via d’uscita. Questo però era proprio quello che Roberto si stava aspettando: così facendo, Marina finisce sempre di più nella trappola ben congegnata da parte del suo ex.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: Rossella contro Patrizio e Vittorio

Mentre Barbara farà una bruttissima sorpresa ad Alberto, a cui Alberto dovrà in qualche modo rimediare, Rossella vuole punire Vittorio e Patrizio per quello che è accaduto e che ha scoperto. In che modo riuscirà a “punire” i due ragazzi e riuscire ad andare avanti e a superare questa delusione per poter tornare con Patrizio?

Niko non sa più come fare per recuperare il rapporto con suo figlio Jimmy. Intanto il bambino, insieme alla sua cuginetta Bianca, ha in mente qualcosa per trascorrere quello che sarà un Natale particolare insieme alla Terrazza.