Anna Tatangelo è inarrestabile sui social network: la cantante ha postato uno scatto in cui ha sfoderato tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo continua a far impazzire i suoi follower: la cantante è decisamente inarrestabile e posta ogni giorno contenuti al limite del proibito. La nativa di Sora sta vivendo un momento d’oro. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la splendida 33enne ha cambiato radicalmente il suo look, ha lanciato il singolo ‘Guapo’ cambiando totalmente il suo genere musicale ed è stata una delle giudici di ‘All Together Now’. Il programma è stato seguitissimo e ha avuto un successo incredibile.

Anna, poco fa, ha mandato in estasi i suoi fan condividendo l’ennesimo scatto da capogiro. La classe 1987 è incantevole e il suo viso è di una bellezza straordinaria. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Anna Tatangelo, bellezza stordente e outfit particolare