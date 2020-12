Mercedesz Henger, in bikini sott’acqua. Esagerata oscura mamma Eva

Mercedesz Henger sempre più bella e affascinante, le forme in costume in piscina fanno impazzire: come mamma Eva l’ha fatta

Sebbene le loro vite si siano separate da un po’ di tempo, anche bruscamente, per svariate incomprensioni, il filo che lega Eva Henger a sua figlia Mercedesz è ben visibile. L’ex diva del cinema a luci rosse ha trasmesso moltissimo del suo fascino alla sua erede. Che non ha seguito le sue orme, e del resto si tratta di una carriera piuttosto particolare e non per tutti, ma di certo la sua bellezza ricorda davvero tanto quella della madre. Al punto da superarla in alcuni momenti e di creare una sorta di ‘sfida’ a distanza tra le due.

Mercedesz Henger, il costume non contiene il lato A: Instagram va in delirio

L’ultimo scatto di Mercedesz, in particolare, è davvero fuori dal normale e ce la propone in uno scorcio di rara eleganza e sensualità. Già l’ambientazione, in effetti, lo è. La vediamo in costume, sott’acqua, all’interno di una piscina, con il costume che ne esalta il fisico davvero esagerato. Una foto davvero da sogno, come da sogno è lo scenario in cui la ragazza si trova.

Con il fidanzato Luca Speracchi infatti è nello scenario incantato dello Chalet Al Foss, in Trentino, a Vermiglio, in Val di Sole. La zona, visto il periodo dell’anno, è completamente innevata. Un paesaggio che da sempre, come spiega Mercedesz nella didascalia, lei adora.