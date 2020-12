Filippo Magnini, la dolce dedica alla sua Giorgia Palmas – FOTO

Filippo Magnini in uno scatto su Instagram insieme alla sua Giorgia Palmas, la dedica colma d’amore per la madre di sua figlia

Il 25 settembre, è arrivata per loro la notizia più bella in assoluto. In un 2020 difficile per tutti, una grande gioia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Da due mesi e mezzo, sono infatti genitori della piccola Mia. Quella tra l’atleta azzurro e l’ex velina è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e anche una delle più seguite sui social. Da subito, la community ha mostrato molto affetto verso i due, moltiplicandolo alla notizia della gravidanza di Giorgia e ‘adottando’ immediatamente la piccola Mia. La vita della famiglia scorre felice e presto ci sarà il coronamento definitivo con le nozze tra i due, che se tutto fosse andato come doveva si sarebbero probabilmente svolte già quest’anno. Ma il coronavirus ha un po’ modificato i piani.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, splendidi insieme: e l’ex velina è ancora più affascinante

Filippo Magnini, in particolare, da quando è diventato padre è al settimo cielo e non perde occasione per ricordare alla sua Giorgia quanto tiene a lei. La dedica su Instagram di quest’oggi scioglie il cuore: “Siamo angeli con un’ala sola, solo restando abbracciati possiamo volare”, scrive. A correndo, una foto particolarmente romantica, dove entrambi sembrano sorridere anche con gli occhi. Una felicità pienamente meritata.

E Giorgia, la cui bellezza ha sempre fatto sognare i suoi fan, fin dai tempi di Striscia la Notizia, sembra aver acquisito se possibile ancora più fascino. E i followers non mancano di ricoprirla di like e commenti.