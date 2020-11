Verissimo. Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nozze sempre più vicine

Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano del sabato Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Parlano dei loro progetti futuri

Ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale5, sono stati la show girl Giorgia Palmas e il compagno, ex nuotatore Filippo Magnini.

I due sono legati sentimentalmente dal 2018 e lo scorso 25 settembre hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Mia. Giorgia Palmas è già madre di Sofia, nata nel luglio 2008 da una relazione con il calciatore Davide Bombardini.

L’incantevole Giorgia ha coinvolto il web nella sua gravidanza, pubblicando passo passo degli scatti meravigliosi durante l’estate 2020.

La coppia adesso sogna di suggellare la loro unione con un matrimonio da favola. All’inizio era previsto per lo scorso marzo. Il Coronavirus ci ha messo lo zampino e i due hanno rinviato al 5 dicembre. Purtroppo però nuovi intoppi sono sopraggiunti. Il nuovo DPCM in vigore, infatti, consente la possibilità di sposarsi ma con limitazioni che mortificherebbero la gioia del momento. “Siamo arrivati al punto che, se vogliamo sposarci, lo possiamo fare solo con i testimoni presenti” – ha detto Giorgia Palmas. “L’idea di avere le bambine e i nostri genitori lontani rende le cose non fattibili, almeno per il momento. In questo momento ci sono altre priorità, come la salute.”

Filippo Magnini ha sottolineato: “Io ci tengo, voglio metterle la fede al dito. Per me è un segno importante”. Silvia Toffanin li rincuora: “La formalità arriverà dopo, siete già sposati nell’anima”.

La coppia si sofferma a parlare soprattutto della nuova arrivata in famiglia, Mia. Giorgia Palmas è tornata in poco più di un mese in forma raggiante. Si dicono rammaricati per il fatto che molti amici e parenti non sono ancora riusciti a vederla, a causa delle limitazioni imposte dal governo.

Le parole di Magnini sono state commoventi: “Diventare padre cambia le prospettive di vita. Vivo per lei, mi sveglio per lei, faccio qualsiasi cosa pensando al suo bene. Non bastano tutte le parole più belle per descrivere l’emozione del giorno in cui è nata Mia e di tutti i giorni a venire insieme alla piccola”.

Giorgia Palmas descrive la sua gravidanza, trascorsa in maniera pacifica e serena. “Mia è una bambina meravigliosa, dolcissima, fa già tante espressioni. Sono emozionata a vederla insieme a Sofia. E’ il completamento di un sogno.”

