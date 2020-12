Mercedesz Henger versione “snow woman”, il jeans non nasconde il fondoschiena mostruoso – FOTO

Giunta la neve nel Nord Italia, Mercedesz Henger ha colto l’occasione per farsi fotografare in mezzo al bianco: splendida nella sua mise invernale, l’influencer lascia i fan a bocca aperta

Con l’arrivo della neve al Nord Italia, Instagram è stato invaso da foto e stories riguardanti l’evento. Mercedesz Henger, splendida nel suo maglione lilla, si è fatta fotografare nel bel mezzo della nevicata, circondata dal bianco. Bella ed emozionata come solo una bambina riesce ad essere, ha suscitato la meraviglia dei fan. Come da lei stessa rivelato, quest’anno sarà “un Natale diverso per tutti“. Tuttavia, la figlia di Eva Henger non si è affatto lasciata abbattere. A colpi di palle di neve, è pronta ad affrontare l’inverno che verrà.

Mercedesz Henger e la trasformazione fisica: che schianto!