Marika Fruscio, la scollatura esplode più che mai: un sogno – FOTO

Marika Fruscio su Instagram sempre sensuale e travolgente, la influencer e opinionista sportiva con un lato A che esalta i suoi followers

Da anni ormai la sua fisicità esplosiva è uno dei tratti distintivi in tv e sui social. Curve veramente esagerate per la prorompente Marika Fruscio, che a questo abbina un carattere altrettanto spumeggiante. 41 anni, lombarda ma tifosissima del Napoli, ha spesso fatto sognare tifosi azzurri – e non solo – con promesse particolarmente ‘osè’ in caso di vittorie di trofei da parte dei partenopei. In generale, si è affermata come opinionista calcistica, dando sfoggio di competenza oltre che di fascino.

Marika Fruscio, un lato A da Champions League: curve sempre più pazzesche

A ‘TeleLombardia’, la vediamo spesso commentare l’andamento delle partite, che siano di campionato o di Champions League. Il post promozionale della trasmissione di oggi, a proposito, è veramente da Champions, con una serie di scatti in cui la splendida Marika ci appare ancora una volta in tutta la sua sensualità.

Scollatura a dir poco prorompente e lato A che risalta come non mai. Nonostante l’operazione di riduzione di chirurgia estetica a cui si è sottoposta tempo fa, le sue forme rimangono generosissime. E continuano ad accedere la fantasia dei numerosi followers, che su Instagram le tributano di continuo like e commenti estasiati.

