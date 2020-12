Cadaveri fatti a pezzi a Firenze: trovata la quarta valigia

Firenze, corpi a pezzi: identificato l’uomo, trovata quarta valigia. Uno scempio senza fine nel capoluogo toscano

Un orrore senza fine quanto scoperto in questi giorni a Firenze. Corpi fatti a pezzi e messi in varie valigie, E’ di poche ore la notizia del ritrovamento della quarta valigia. Il luogo è sempre il medesimo delle precedenti. I campi antistanti il carcere fiorentino di Sollicciano. Il contenuto non è stato ancora esaminato ma con tutta probabilità si tratta di pezzi mancanti di ciò che è stato ritrovato nelle altre tre valigie. Nelle altre tre valigie ritrovati pezzi di due corpi, un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi albanesi. Mancano ancora dei pezzi dei due corpi, tra cui una gamba dell’uomo. I due coniugi sono stati uccisi e fatti a pezzi con una motosega professionale secondo l’autopsia. Erano scomparsi da Castelfiorentino cinque anni fa.

Firenze, orrore senza fine: trovata la quarta valigia

Il corpo della donna, in realtà, non è stato ancora identificato rispetto a quello dell’uomo. Ma gli investigatori sono certi si tratti dei coniugi, entrambi scomparsi. I due avevano preso un appartamento a Firenze per andare a trovare il figlio, rinchiuso in carcere. Uno shock per la città toscana. Non è da escludere un legame tra chi ha fatto ciò ai coniugi, e le faccende inerenti alla detenzione del ragazzo. Potrebbe non essere causale che i corpi siano stati gettati nelle aree antistanti il carcere. I due coniugi avevano 54, l’uomo, e 52, la donna. Sono scomparsi nel 2015, agli inizi del mese di novembre. Ad occuparsi della comparazione delle impronte digitali effettuata per identificare i corpi, è stata dalla Sezione Impronte del Reparto Investigazione Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Dall’autopsia l’uomo è risultato essere stato ammazzato con un colpo di coltello alla gola. L’autopsia della donna, invece, ha rilevato la morte per asfissia da strangolamento e per pestaggio. Un orrore infinito.