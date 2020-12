Valentina Ferragni, nata a Cremona il 29 dicembre 1992, è tra le più note influencer italiane e vanta più di 3,7 milioni di followers.

In questo post la vediamo sponsorizzare Sephora e un profumo di Bvlgari, mentre indossa una delicata camicetta rosa nude e degli accessori che contribuiscono ad illuminare il suo viso angelico, caratterizzato dai suoi lunghi capelli biondi e dai suoi grandi occhi azzurri.

La foto è stata pubblicata ieri e già conta più di 49.000 mi piace e quasi 200 commenti, tra i quali moltissimi apprezzamenti, complimenti e messaggi di supporto e incoraggiamento.

L’influencer che fa innamorare Instagram: un po’ di lei..

Sul suo profilo di Instagram, la bellissima influencer racconta ai followers la sua vita, la sua storia d’amore con Luca, le sue giornate e i suoi look di brand che ogni giorno la coprono di vestiti per avere pubblicità.

Valentina, sorella minore di Chiara, ha uno stile chic e romantico sempre al passo con le ultime tendenze; ama viaggiare e ama la pole dance.

Da sempre si batte per diffondere tra le sue fans i valori dell’autostima e dell’accettazione personale: è lei l’autrice dell’aforisma “ci vuole coraggio per amarsi davvero“.

La fashion blogger è indubbiamente molto amata, ma non le mancano le critiche da parte di utenti che cercano di sminuirla.

L’accanimento prolungato sui social ha suscitato in lei l’effetto contrario ed una autoconsapevolezza invidiabile, che sicuramente dà un buon esempio a tantissime persone che la seguono. nsomma sembra che essere virale sia proprio una qualità della famiglia Ferragni!