Elena Morali intimo bianco illegale, trasparenze e aria bollente – FOTO

Elena Morali senza limiti su Instagram: la sexy influencer ha condiviso l’ennesimo scatto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali è una donna bellissima e sensuale. La nativa di Bergamo è dotata di un fisico da sogno e le sue curve continuano a far impazzire i suoi numerosissimi follower. La classe 1990 sa come sfruttare la vetrina dei social network ed è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 1,1 milioni di follower. Dopo aver inciso alcuni singoli per discoteca e aver partecipato ad alcuni reality di successo come ‘La Pupa e il secchione’, Elena sta conquistando sempre più popolarità sul web.

La Morali, poco fa, ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan con una fotografia pazzesca. La 30enne indossa un intimo piccante e bollente che mette in risalto il suo fisico da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Justine Mattera non ha freno, mostra fondoschiena in perizoma: che bomba – FOTO

Elena Morali, intimo bianco illegale: che curve!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Katia Pedrotti, balletto scatenato su Instagram sotto l’albero – VIDEO

Elena ha deliziato il suo pubblico postando una fotografia fantascientifica. La 30enne indossa un intimo bianco con trasparenze che mette in risalto il suo fisico mostruoso. Il lato A della sexy influencer è semplicemente straordinario.

La sua sensualità è semplicemente disarmante. La bellezza del suo viso, in ogni modo, non passa inosservata. Il post ha già raccolto 12mila cuoricini e tanti commenti. Ogni contenuto condiviso dalla nativa di Bergamo sulla rete conquista sempre un ottimo riscontro, collezionando numeri stupefacenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena, qualche giorno fa, mandò il web in tilt postando una fotografia da infarto. La classe 1990 mise in mostra il suo fondoschiena da brividi.