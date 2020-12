Katia Pedrotti, balletto scatenato su Instagram sotto l’albero – VIDEO

Katia Pedrotti su Instagram si esibisce, in abito elegante e scollato, in un balletto estremamente seducente: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Nel 2004, ha cambiato la sua vita, partecipando alla terza edizione del Grande Fratello. Da lì, è diventata un personaggio molto famoso e ha soprattutto trovato l’amore con Ascanio Pacelli. Katia Pedrotti oggi ha 42 anni, ma ha mantenuto lo stesso fascino di un tempo. Madre di due figli, i piccoli Matilda e Tancredi, è spesso apprezzata ospite televisiva in qualità di opinionista. E’ anche molto seguita sui social network, con un profilo su Instagram che conta numerosissimi followers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Katia Pedrotti, quello spacco è illegale. Il sole dentro e fuori di lei – FOTO

Katia Pedrotti, il messaggio positivo nel video su Instagram: “Fatelo per voi stesse”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Katia Pedrotti, su la gonna sotto l’albero di Natale: sorpresa favolosa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Il Natale si avvicina e sebbene tutti noi sappiamo che sarà, stavolta, diverso dagli altri, Katia coglie l’occasione per mandare un messaggio positivo. Scherzosamente, intitola con l’hashtag #noalcessaday un video in cui danza, sotto l’albero di Natale, con un elegantissimo e scollato vestito blu. “Vestiti, truccati, pettinati ma fallo solo ed esclusivamente per te stessa – scrive nella didascalia alle donne – Vedendoti e sentendoti più carina regalerai a te e a chi ti sta accanto momenti di qualità”. Un messaggio per non lasciarsi andare nonostante si trascorreranno le festività tra le mura domestiche.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Impossibile poi non essere colpiti dal fascino di Katia, il cui balletto fa impazzire, e non c’erano dubbi, i fan.