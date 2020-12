Tragedia sul lavoro in mattinata: operaio cade dal tetto di uno stabile e perde la vita

Un operaio di 44 anni è deceduto questa mattina in provincia di Ascoli Piceno dopo essere precipitato dal tetto di uno stabile.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel nostro Paese. Un operaio di 44 anni è deceduto questa mattina a Stella di Monsampolo, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe precipitata da un tetto sul quale si trovava per effettuare delle operazioni di bonifica dall’amianto. Un volo di circa 10 metri che non ha lasciato scampo al 44enne, di cui i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo costarne il decesso. Presso il luogo del terribile incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini sul caso.

Ascoli Piceno, operaio cade dal tetto di uno stabile e perde la vita: inutili i tentativi di soccorso

Un operaio è morto questa mattina, giovedì 17 dicembre, a Stella, frazione del comune di Monsampolo, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima dell’incidente sul lavoro è Simone Santinelli, 44enne di Corridonia operaio di una ditta che si occupa della bonifica dell’amianto. Stando alle prime informazioni, riportate da Il Resto del Carlino, il 44enne si trovava sopra il tetto di uno stabile, in contrada San Mauro. L’uomo avrebbe poggiato per errore il piede su una copertura provvisoria perdendo l’equilibrio e precipitando dentro il capannone da un’altezza di circa 10 metri.

I colleghi, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente contattato i soccorsi del 118 che sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Purtroppo, però, per l’operaio non c’è stato nulla da fare, il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso, avvenuto per le gravi ferite riportate nella caduta. I sanitari avevano anche allertato l’eliambulanza che è stata fatta poi rientrare dopo la costatazione del decesso.

Insieme ai soccorsi, presso lo stabile, sono arrivati anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. I militari dell’Arma hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.