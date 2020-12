Gf Vip, Rosalinda Cannavò gelosa di Dayane Mello: c’entra Sonia Lorenzini

Al Gf Vip continuano le tensioni fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, confidandosi con Cristiano Malgioglio, ha rivelato di sentirsi trascurata dall’amica

Nonostante la loro amicizia sembrasse più che consolidata, fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello proseguono gli attriti. Le due, che sono apparse distanti nel corso di tutta questa settimana, non accennano a voler chiarire, complice anche l’ingresso di Sonia Lorenzini. L’attrice siciliana, confidandosi con Cristiano Malgioglio, ha infatti rivelato di non gradire affatto il comportamento dell’amica. “Quello che faceva con me l’ha fatto con un’altra persona, escludendomi“, ha detto la Cannavò, profondamente delusa dalla modella brasiliana.

Gf Vip, è ancora crisi tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Rosalinda, di recente distanziatasi dalla sua amica del cuore Dayane, si è confidata con Cristiano Malgioglio a proposito della crisi che le avrebbe allontanate. Le due coinquiline, pur essendosi confrontate diverse volte, non sono mai riuscite a trovare un punto d’incontro. Mentre la Mello ha accusato Rosalinda di non essersi sentita spalleggiata, quest’ultima la rimprovera di non rispettare le sue idee.

“Lei rimane sempre sulla sua posizione. Arrivo ad un certo punto che sono un po’ stanca mentalmente“: queste le parole che l’attrice ha pronunciato di fronte a Cristiano. La Cannavò, oltre a non tollerare il carattere irremovibile di Dayane, ha anche ammesso di soffrire la vicinanza fra quest’ultima e Sonia Lorenzini.

Nonostante la complicità con la nuova arrivata abbia fatto sì che i rapporti fra le due si raffreddassero ulteriormente, l’attrice ha tuttavia confessato di essere felice del comportamento di Dayane. Mentre, in precedenza, la brasiliana tendeva a riversare su Rosalinda le sue morbose attenzioni, ad oggi appare più aperta al dialogo con gli altri concorrenti.

Nel frattempo, mentre Malgioglio e Nardi rassicurano Rosalinda, la Mello riceve l’appoggio di Sonia Lorenzini. “Se capisci che è fatta così non te la puoi prendere”, ha detto quest’ultima alla brasiliana, invitandola a deporre l’ascia di guerra.