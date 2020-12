Mario Ermito, chi è e cosa fa il nuovo concorrente del GF Vip

Questa sera varcherà la porta rossa del Grande Fratello per la seconda volta: chi è Mario Ermito e perché incontrerà una sua vecchia conoscenza all’interno della casa

Ultimi quattro nuovi ingressi previsti nella nuova puntata del GF Vip. Questi andranno a completare il cast che porterà avanti il programma fino alla finale prevista per il 15 febbraio. Tra i nuovi Vip che entreranno nella casa troviamo anche Mario Ermito che varcherà la porta rossa di Cinecittà per la seconda volta. Aveva infatti già partecipato al Grande Fratello 12, rimanendo però solo un paio di settimane. Ci ritorna dopo diversi anni e dopo aver intrapreso la strada della recitazione.

Mario Ermito entra nel cast del GF Vip

Nel 2011, terminata la sua breve esperienza al GF, ha deciso di prendere lezioni di recitazione scoprendo così una grande passione. Prende il via la sua carriera da attore in alcune fiction italiane come “Il bello delle donne“, “L’onore e il rispetto“, “Don Matteo” e “L’allieva“. Mario non si è dedicato solo alla recitazione ma ha preso anche lezioni di canto, sfoggiando il suo talento nel 2018 a Tale e Quale Show.

Nella casa ritroverà una vecchia conoscenza, Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco. I due non solo si sono ritrovati fianco a fianco ne “Il peccato e la vergogna“, ma hanno condiviso anche la stessa agenzia: la tanto discussa Ares.

Nel corso di questa edizione del GF Vip proprio quest’ultima è stata al centro di diverse discussioni e scandali legati ad Adua, Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Finte relazioni e obblighi contrattuali che avrebbero messo in seria difficoltà i clienti dell’agenzia. Ad oggi Adua ha messo una pietra sopra al discorso, ma come reagirà all’entrata del collega?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attore è attualmente legato alla truccatrice Valentina Paolillo da oltre un anno. La loro relazione sembra andare a gonfie vele e proprio Ermito ha dichiarato di averla rafforzata nell’ultimo periodo, sentendosi più sicuro che mai del sentimento che li unisce.