Selvaggia Lucarelli inveisce su Fedez e scava nel suo passato

La giornalista Selvaggia Lucarelli si rivolge sarcasticamente a Fedez: prossimo concorrente al festival di Sanremo.

La nota giornalista e scrittrice, Selvaggia Lucarelli, dopo aver fatto avvertire più volte la sua presenza durante il programma Ballando Con Le Stelle diretto da Milly Carlucci, adesso è la volta di dichiararsi sul prossimo festival della canzone italiana. Nel mirino vi è Fedez, il rapper italiano e coniuge della celebre imprenditrice Chiara Ferragni. La frase di Selvaggia e la seguente sarcastica provocazione sui social hanno poi scatenato alcune polemiche.

Selvaggia: le polemiche verso Fedez

Tutto ha avuto inizio con una scherzosa frase sfuggita alla scrittrice in merito all’inattesa partecipazione del rapper alla gara canora. A poche ore dal rifiuto di Morgan da parte del festival, la Lucarelli è intervenuta su Instagram in tal proposito: “Adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan.“

Le parole di Selvaggia hanno avuto una risonanza maggiore dopo un post pubblicato sul suo profilo Twitter. La giornalista romana avrebbe condiviso sarcasticamente e a distanza di tempo un twitter dello stesso cantante mentre esprimeva la sua opinione palesemente contrariata sul festival.

In tempi non sospetti, Fedez avrebbe infatti dichiarato quanto per lui fosse inutile salire sul palco dell’Ariston, e Selvaggia non ha perso l’occasione per ricordarglielo. Ecco nel dettaglio quali furono le sue parole: “Forse è brutto dirlo. Diciamocelo chiaramente uno a Sanremo ci va quando le cose non vanno bene, questo è discograficamente è così inutile che ce lo neghiamo“.